Zu Bölschestraße...Das Chaos geht weiter ... und weiter

----------------- Ursprüngliche Nachricht -----------------von: Ralf DrescherDatum: 10.11.2017 19:34 UhrBetreff: Bölschestraße"Sehr geehrter Herr Muschke, Sie sind ja ganz fix beim Fordern und beim Erteilen von Ratschlägen. Wie kommen sie darauf, dass mich das Bezirksamt oder der Bürgermeister "füttern". Dass in der Bölschestraße heftig gebaut wurde, war nicht zu übersehen. Aber wie soll man die verschlissene Infrastruktur erneuern oder ersetzen? Die Straße gehört ja nicht nur Anwohnern und Gewerbetreibenden, sondern allen Nutzern. Und da gibt es sicher auch viele, denen die modernisierte Straßenbahnstrecke mit den senioren- und behindertengerechten Bahnsteigen wichtig ist. Und einen Rohrbruch an einer der 80 Jahre alten Abwasserleitungen wünschen sich die Anwohner auch nicht. Wenn die Bauarbeiten im Interesse der Gewerbetreibenden gestrafft würden und an sechs Tagen der Woche von 6 bis 22 Uhr gearbeitet wüde, würden sich sicher zwei Anwohner finden, die dagegen klagen, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Ich bin nicht gerade glücklich über die Bauzeitverlängerung der Wasserbetriebe, aber es ist eben so. Ich muss das auch nicht ständig bewerten. Meine Meinung gehört nämlich nicht in einen Bericht, sondern maximal in einen Kommentar. Ich sah hier aber keinen Grund das zu kommentieren.Woher Sie das Wissen nehmen, den Bürgermeister derart zu kritisieren, kann ich mir nicht erklären. Er ist gerade erst 2016 wiedergewählt worden. Vermutlich nicht mit Ihrer Stimme, aber mit der von vielen anderen Einwohnern des Bezirks. Welche Politiker Sie sich persönlich am Ruder wünschen, haben Sie leider nicht mitgeteilt. Vorausschauend kann ich Ihnen sagen, dass ich eine selbsternannte Alternative ganz sicher für keine Alternative halte.Im Übrigen würde ich Sie bitten, persönlich an mich gerichtete Meinungsäußerungen nicht als Kommentar einzustellen, sondern die Funktion "Nachricht senden" zu nutzen. Mit freundlichem Gruß, Ralf Drescher"