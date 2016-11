Blick hinter die Schulkulissen

Berlin: Evangelische Schule Köpenick |

Köpenick. Am 11. November lädt die Evangelische Schule Köpenick zum Tag der offenen Tür ein. Schüler der künftigen 5. und 7. Klassen und ihre Eltern können sich von 15 bis 18 Uhr ein Bild von der Bildungseinrichtung machen, in die Klassenzimmer und Fachräume schauen und mit Lehrern und Schülern ins Gespräch kommen. Die Evangelische Schule befindet sich in der Grünen Trift 169. RD