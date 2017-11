Berlin: Rabenhaus |

Köpenick. Das Rabenhaus, Puchanstraße 9, bietet am 28. November einen Kurs zur Ersten Hilfe am Kind an. Behandelt werden das Verhalten bei Pseudokrupp, Fieberkrampf, Verbrennungen, Vergiftungen und Verletzungen. Außerdem erfahren die Kursteilnehmer Wichtiges zur Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Säuglingen, zum Entfernen von Fremdkörpern aus den Atemwegen und zur Rettungskette. Der Kurs dauert von 9 bis 12 Uhr, die Teilnahme kostet 15 Euro, Anmeldung unter 65 88 01 65. RD