Ferien für junge Forscher: Chemie, Physik und 3-D-Druck

Friedrichshagen. Der Technische Jugendbildungsverein in Praxis (TJP) bietet spannende Ferienerlebnisse für Nachwuchsforscher der 4. bis 6. Klasse.

In den Pfingstferien besteht die Möglichkeit, sich mit Chemie, Physik, den erneuerbaren Energien oder einer modernen „Schnitzeljagd“ via GPS zu beschäftigen. Die Kurse finden vom 6. bis zum 9. Juni in der Stillerzeile 100 statt, Beginn ist jeweils um 9 Uhr. Die Teilnahme kostet pro Tag fünf Euro, Informationen unter

Das komplette Programm steht unter www.tjp-ev.de

654 84 95 90. In der 3-D-Werkstatt des TJP in Schmöckwitz, Walchenseestraße 40, gibt es vom 6. bis 8. Juni einen Workshop für junge Leute ab zwölf Jahre. Hier kostet die Teilnahme 30 Euro. Dabei werden die Grundlagen dieser dreidimensionalen Fertigungstechnologie vermittelt.