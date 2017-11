Gastfamilie gesucht

Köpenick.

Der Verein "Experiment" sucht ab sofort eine weltoffene Gastfamilie für Ricardo aus Puerto Rico. Der 17-Jährige ist Stipendiat des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Ricardo ist seit August in Deutschland und möchte bis Juni 2018 bleiben, doch seine Gastfamilie kann ihn aus persönlichen Gründen nicht bis zum Programmende aufnehmen. Zurzeit besucht er die Evangelische Schule Köpenick. Ricardo fühlt sich sehr wohl und hat bereits Freundschaften geschlossen, deshalb würde er gern in der Hauptstadt bleiben. Interessenten melden sich bitte bei Experiment e.V. in Bonn, Matthias Lichan,

0228/957 22 21, E-Mail: lichan@experiment-ev.de