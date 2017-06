Vortrag in der Mittelpunktbibliothek

Köpenick. Wie hat sich Köpenick bis zur Reformation entwickelt? Dieser Frage geht Historikerin Barbara Schwantes vom Heimatverein Köpenick mit einem Vortrag nach.

Für eine Festschrift zum 175. Jubiläum der St. Laurentius-Stadtkirche hatte die Historikerin bereits die Geschichte der Vorgängerkirchen und die Besiedlung Köpenicks in frühdeutscher Zeit erforscht. Diese begann, nachdem Markgraf Albrecht der Bär 1157 erfolgreich die Slawen aus der Mark Brandenburg vertrieben hatte.Mehr darüber und wie es bis zur Reformation im Jahr 1517 weiterging, erfahren Besucher beim Vortrag am 14. Juni um 18 Uhr in der Mittelpunktbibliothek Köpenick, Alter Markt 2. Der Eintritt ist frei. RD