Mädchen probieren Berufe aus

Berlin: Jobwerkstatt Mädchen

Köpenick. Die Jobwerkstatt Mädchen bietet am 19. November einen Workshop an, in dem Schülerinnen ab der 7. Klasse verschiedene Berufe ausprobieren können. Wer sich vorstellen kann, Personal- oder Fitnesstrainerin, Busfahrerin, Hörgeräteakustikerin, Tätowiererin oder Mediengestalter zu werden, ist hier genau richtig. Der Workshop findet von 10 bis 18 Uhr auf dem Campus Kiezspindel, Rudower Straße 37, statt. Anmeldung bitte bis 15. November unter Tel. 67489493. RD