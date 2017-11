Merian-Schule erhält modernen Mehrzweckbau mit Cafeteria

Köpenick. Die Merian-Schule mit rund 950 Schülern an zwei Standorten platzt aus allen Nähten. Jetzt erhält der Standort Hoernlestraße einen Anbau, dafür wurde gerade der Grundstein gelegt.

Infos auch unter www.merian-schule-berlin.de

Das ein- bis zweigeschossige Gebäude wird als Mehrzweckbau hergerichtet. Dort stehen künftig 400 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung, die als Veranstaltungsraum für bis zu 270 Personen oder als Schulmensa und Cafeteria genutzt werden können. „Wir nutzen bisher je zwei zusammengelegte Klassenräume als Aula und zur Essensversorgung. Die werden nach Fertigstellung des Mehrzweckbaus wieder für Unterrichtszwecke frei“, berichtet Schulleiter Thomas Mikolajski.Das 1962 errichtete Schulgebäude hat noch keine Räume in dieser Größe. Durch den Mehrzweckbau werden gemeinsame Veranstaltungen mit Schülern beider Standorte erst möglich. Erste Planungen gab es bereits 2009, seitdem hat sich der Bezirk beim Land Berlin um die Finanzierung bemüht. Immerhin kostet der Neubau rund 2,7 Millionen Euro. Entworfen hat ihn der Berliner Architekt Lutz Mußtow. Der hat sich im Bezirk bereits bei Umbauten an der Müggelsee-Grundschule und an der früheren Volkshochschule an der Plönzeile einen Namen gemacht. “Mit dem Neubau wird die Raumsituation der Schule deutlich verbessert, vor allem die frei werdenden Klassenräume werden dringend gebraucht. Unser Bezirk wächst in wenigen Jahren um die Einwohnerzahl einer Kleinstadt, da brauchen wir natürlich auch mehr Plätze an unseren Schulen“, erklärte Schulstadträtin Cornelia Flader (CDU) während der feierlichen Grundsteinlegung. Der Neubau soll Anfang 2019 fertig sein.Die Merian-Schule ist seit 2011 eine Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe, beginnend mit der 7. Klasse. Derzeit gibt es an den Standorten Hoernlestraße 80 und Mittelheide 49 rund 950 Schüler.