Tipps zum Semesterstart

Baumschulenweg.

Im September beginnt das neue Semester an der Volkshochschule Treptow-Köpenick. Jetzt ist das Programmheft erschienen, mit 100 Seiten, auf denen rund 850 Veranstaltungen und Kurse aufgeführt sind. Die reichen von Politik und Zeitgeschehen über Kunst zum Selbermachen bis zu Deutsch als Zweitsprache, Fremdsprachen und fast allem rund um EDV und Computernutzung. Am 2. September lädt die VHS zu einem Sommerfest ein, bei dem sich die einzelnen Bereiche vorstellen. Das Programm gibt es in den beiden Rathäusern des Bezirks, in Dienststellen des Bezirksamts, den kommunalen Kiezklubs, im Gebäude der Volkshochschule, Baumschulenstraße 79-81, sowie unter www.vhs-treptow-koepenick.de . Informationen unter

902 97 40 55.