Köpenick.

Ein Autodieb hatte am 21. September nur wenig Freude an seiner Beute. Bei einer Routinekontrolle war der 33-Jährige der Polizei gegen Mitternacht in der Wendenschloßstraße ins Netz gegangen. Schnell stellte sich heraus, dass der Pickup, den er fuhr, kurz zuvor in der Ekhofstraße gestohlen worden war. Der Autodieb wurde daraufhin festgenommen.