Treptow-Köpenick.

Mehrere Woche in den Wäldern gesorgt. Deshalb weisen die Berliner Forsten und die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz auf das strikte Rauch- und Grillverbot in den Wäldern hin. Dies gilt auch für die Strände, die sich am Ufer der Köpenicker Gewässer im Wald befinden. Auch hier sind Holzkohlegrills oder gar Lagerfeuer verboten. Verstöße dagegen können mit hohen Geldbußen geahndet werden.