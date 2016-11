S-Bahn-Sprayer erwischt

Köpenick.

Am 29. November nahmen Bundespolizisten zwei Graffitisprayer fest, nachdem diese eine S-Bahn am Bahnhof Oberspree auf insgesamt 20 Quadratmetern beschmiert hatten. Für einen 30-Jährigen endete die Nacht in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen 23 Uhr beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei zwei Männer am Bahnhof Oberspree beim Besprühen eines Zugs. Als sich die Schmierfinken zum Ausgang des Bahnhofs bewegten, nahmen die Beamten die Männer im Alter von 30 und 29 Jahren fest. Die Fahnder stellten diverse Sprayutensilien sicher und nahmen das Duo mit auf die Dienststelle. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Berlin nach dem 30-Jährigen per Haftbefehl sucht. Die Beamten lieferten ihn daher in eine Justizvollzugsanstalt ein. Beide Personen sind bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeibekannt und müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.