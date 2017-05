Verletzte Frau nach Fenstersturz

Treptow-Köpenick.

Am 29. Mai musste eine schwer verletzte Frau mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 57-Jährige hatte sich gegen 10.20 Uhr aus dem Küchenfenster im ersten Stock eines Miethauses abgeseilt, dabei stürzte sie ab. Gegenüber alarmierten Polizeibeamten gab die Frau an, dass sie von ihrem Ehemann seit zwei Tagen in der Wohnung festgehalten und dort von ihm misshandelt wurde. Gegen den Ehemann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, außerdem sprachen die Beamten ein Kontaktverbot gegenüber der Ehefrau aus. Ortsteil und Straße, in dem der Vorfall passierte, wurden aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht genannt.