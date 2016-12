86-Jährige veröffentlicht ihr zweites Weihnachtsbuch

Köpenick. Ehrentraut Grylla veröffentlichte gerade ihr zweites Weihnachtsbuch. Kindern und Erwachsenen will die 86-jährige Köpenickerin mit den Geschichten die Vorfreude auf etwas Besonderes nahe bringen.

An einen alten Zaun stellt sich Ehrentraut Grylla schon lange nicht mehr, wenn sie sich eine Geschichte ausgedacht hat. Das ist 80 Jahre her. Manchmal erinnert sich die rüstige Seniorin daran. Dann kneift sie ihre Augen zusammen und lächelt. „Meine Großmutter gab mir den Tipp, denn niemand wollte meine ausgedachten Spinnereien hören“, sagt Ehrentraut Grylla. Also erzählte sie sie den Hühnern am Zaun. Denen war das egal, die gackerten so und so. Inzwischen sind ihre fantasievollen Erzählungen, die immer gut ausgehen, jedoch längst salonfähig.Wenn die Köpenickerin über ihr langes Leben nachdenkt, dann weiß sie, dass sie „alles richtig gemacht hat“: Ende der 1940er-Jahre nahm sie ein Erzieherstudium auf, gründete eine große Familie und arbeitete schließlich bis zur Rente als Kita-Leiterin. „Während der ganzen Zeit habe ich immer geschrieben“, betont die aufgeweckte Frau. Vor allem Geschichten und verschiedene Rollen für Kasperle-Spiele in der Kita.Auf die Idee gebracht, ihre Erzählungen und Gedichte zu veröffentlichen, wurde Ehrentraut Grylla durch ihre Enkelin. Zum 80. Geburtstag schenkte die ihrer Oma ein gebundenes Werk mit ausgewählten Niederschriften. Seitdem ist die lebensfrohe Köpenickerin nicht mehr zu halten: Oft sitzt sie bis in den frühen Morgen am Computer, bringt ihre Gedanken in die richtige Form und kann erst schlafen, wenn sich wieder eine Geschichte so zusammenfügt, wie es ihr gefällt.„Ich möchte mit meinen Büchern den großen und kleinen Lesern vor allem Freude bereiten“, betont Ehrentraut Grylla. Und sie will etwas vermitteln: dass es wichtig ist, anderen zu helfen, wenn sie in Not sind, dass es gut ist, echte Freunde zu haben und dass man liebevoll miteinander umgehen soll.Diese Botschaften ziehen sich praktisch durch sämtliche sieben bislang erschienen Bücher. Darunter sind zwei zum Thema Weihnachten, ebenso Ostergeschichten und die Abenteuer der Freunde Jule, Felix und Jonas. Und alles endet positiv.Das hat wieder etwas mit ihrem eigenen Leben zu tun. Aus Ostpreußen musste die Familie während des Zweiten Weltkriegs flüchten. Wären der kleinen Ehrentraut damals nicht Menschen begegnet, die ihr uneigennützig halfen – niemand weiß, ob sie die schwierige Zeit überlebt hätte.Auf jeden Fall freut sie sich auf ihre nächsten Projekte, die sie wieder mit der benachbarten Wendenschloß-Grundschule umsetzten wird. Bereits vor drei Jahren illustrierten Mädchen und Jungen ein Kinderbuch.In Ehrentraut Gryllas aktuellem Werk „Alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsmann“ sind Zeichnungen ihres ältesten Sohnes Peter zu sehen. „Es ist schön, wenn man die Familie mit einbeziehen kann“, freut sich die Seniorin, die es nicht mag, wenn so viel Aufsehen um ihre Person gemacht wird. Bald will sie sich noch einen großen Traum erfüllen und ein Buch mit eigenen Krimi-Episoden veröffentlichen.

„Alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsmann“ kostet zirka 11,50 Euro und kann unter ISBN 978-3-96014-195-2 bestellt werden.