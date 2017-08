BONVOYAGE – Konzert

Mit ihrem Programm „Paris mon Paris“ lädt die Berliner Band BonVoyage zu einer musikalischen Reise quer durch Frankreich ein, entführt in die Welt des Chanson und dies mit viel Charme und Temperament – ganz französisch! Es erklingen Chansons von Jacques Brel, Edith Piaf, Barbara, Serge Gainsbourg und anderen Interpreten.



Die Sängerin und Schauspielerin Susanne Kliemsch wird begleitet von drei exzellenten Musikern. Von modernen jazzigen Stücken bis hin zu bekannten Klassikern des Chansons ist dieser Abend ein Hochgenuss.



„Die französischen Chansons waren hervorragend, vermittelten das Gefühl in Paris zu sein.“ Berliner Zeitung



„Sie sind ein Team, das auf Chansonwolken schwebt, Leidenschaft und Ausdruckstiefe,Stimmglanz brilliert.“ Sächsische Zeitung



Gesang: Susanne Kliemsch Piano: Michael Henkel Kontrabass: Robert Göber Saxophon, Querflöte: Christian Patzer



TERMIN

Sonntag, 10.09.2017, 18 Uhr



ANSCHRIFT

Schlossplatztheater

Alt-Köpenick 31 (neben dem Rathaus Köpenick)

12555 Berlin-Köpenick



EINTRITTSPREISE

17,50 Euro, ermäßigt 13,10 Euro / 8,70 Euro inkl. VVG



KARTEN

unter www.schlossplatztheater.de, an allen bekannten

Vorverkaufstellen oder im Büro des Theater:

Alte Möbelfabrik, Karlstr. 12, 12557 Berlin (2.OG links)

dienstags 10–14 Uhr, mittwochs 16–19 Uhr, donnerstags 14–16 Uhr



INFOS

unter 030-6516516 oder info@schlossplatztheater.de