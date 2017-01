DAS MÄRCHEN VON DER PRINZESSIN, DIE UNBEDINGT IN EINEM MÄRCHEN VORKOMMEN WOLLTE

Berlin: Schlossplatztheater |

MORPHTHEATER

in Kooperation mit dem Schlossplatztheater/Junge Oper Berlin



Musiktheater für junge Zuschauer ab 6 Jahre, frei nach dem Buch von Susanne Straßer



Die kleine Prinzessin in ihrem klitzekleinen Königreich ist unzufrieden. Denn ihr Märchenbuch ist dick und schwer, und doch kommt sie darin nicht vor. Das muss geändert werden! Nur wie? Indem sie versucht es den großen Märchenhelden der Brüder Grimm gleichzutun! Und so werden Frösche im Akkord geküsst, die Haare vom Turm gehängt, goldene Schuhe verloren und ein hundertjähriger Schlaf eingelegt...



Die Inszenierung verwandelt das bekannte Bilderbuch in Musiktheater für junge Zuschauer, die aktiv das Musikmachen mitgestalten können.



Musik & musikalische Leitung: Tobias Unterberg Textfassung & Regie: Kai Schubert Ausstattung: Frauke Menzinger



Mit: Birgit Blasche, Jelene Fräntzel, Tobias Unterberg (Cello)



Mit freundlicher Unterstützung des Kulturamts und der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick von Berlin



TERMINE

Samstag, 18.02.2017, 16 Uhr

Sonntag, 19.02.2017, 16 Uhr



ANSCHRIFT

Schlossplatztheater

Alt-Köpenick 31/33 (neben dem Rathaus Köpenick)

12555 Berlin-Köpenick



EINTRITTSPREISE

17,50 Euro, ermäßigt 13,10 Euro / 8,70 Euro inkl. VVG

Sonderpreis: Zwei Erwachsene in Begleitung von Kindern bezahlen

bei den 16-Uhr-Vorstellungen von "Das Märchen von der Prinzessin..."

den Familienpreis pro Erwachsener 13,10 Euro / pro Kind 6,50 Euro inkl. VVG



KARTEN

unter www.schlossplatztheater.de, an allen bekannten

Vorverkaufstellen oder im Büro des Theater:

Alte Möbelfabrik, Karlstr. 12, 12557 Berlin (2.OG links)

dienstags 10–14 Uhr, mittwochs 16–19 Uhr, donnerstags 14–16 Uhr



INFOS

unter 030-6516516 oder info@schlossplatztheater.de