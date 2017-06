Berlin: St. Laurentius-Kirche |

Köpenick. Abraham, der Stammvater Israels, gilt als Urvater der drei Religionen Judentum, Islam und Christentum. Ihm ist das gleichnamige Musical gewidmet. Zu sehen und zu hören ist es am 2. Juli um 17 Uhr in der Evangelischen St. Laurentius-Stadtkirche in Alt-Köpenick. Es musizieren Matthias Suschke & Band, dazu singt der Jugendchor St. Laurentius. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. RD