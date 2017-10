Berlin: Ratskeller Köpenick |

Köpenick. Am 4. November ist Otto Kaplan mit „Otto’s Five ó Clock Jazzband“ zu Gast. Für die Auftritte bringt der Mann mit der roten Klarinette Jazzmusiker mehrerer Berliner Bands zusammen. Beginn in Alt-Köpenick 21 ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, Platzreservierung aber ratsam: 655 51 78. RD