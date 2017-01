fastFAUST – Ein Lustspiel von Albert Frank nach Goethe

Berlin: Schlossplatztheater |

Der ganze Faust in 90 Minuten! Ein amüsantes Theaterstück, das Jugendlichen und Erwachsenen die Faust-Geschichte wieder nahe bringt.



Erleben Sie Ingo Volkmer und Torsten Waligura in einem Stück für 57 Rollen! Heiter und leicht schlüpfen die beiden Darsteller in die verschiedenen Figuren. So entsteht eine ganz außergewöhnliche, konzentrierte Fassung der berühmten Tragödie.



Mit: Ingo Volkmer & Torsten Waligura

Regie: Regina Schneider Bühne & Kostüme: Angelika Ludwig



TERMINE

Freitag, 13.01.2017, 20 Uhr

Samstag, 14.01.2017, 20 Uhr

Freitag, 20.01.2017, 20 Uhr

Samstag, 21.01.2017, 20 Uhr

Freitag, 24.02.2017, 20 Uhr

Samstag, 25.02.2017, 20 Uhr

Freitag, 03.03.2017, 20 Uhr

Samstag, 04.03.2017, 20 Uhr

Freitag, 10.03.2017, 20 Uhr

Samstag, 11.03.2017, 20 Uhr



ANSCHRIFT

Schlossplatztheater

Alt-Köpenick 31/33 (neben dem Rathaus Köpenick)

12555 Berlin-Köpenick



EINTRITTSPREISE

17,50 Euro, ermäßigt 13,10 Euro / 8,70 Euro inkl. VVG



KARTEN

unter www.schlossplatztheater.de, an allen bekannten

Vorverkaufstellen oder im Büro des Theater:

Alte Möbelfabrik, Karlstr. 12, 12557 Berlin (2.OG links)

dienstags 10–14 Uhr, mittwochs 16–19 Uhr, donnerstags 14–16 Uhr



INFOS

unter 030-6516516 oder info@schlossplatztheater.de