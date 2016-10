Köpenick. Am 5. November wird die Köpenicker Altstadt wieder zur Feiermeile in 13 Kneipen und Lokalen. Um 20 Uhr beginnt das Kneipenmusikfest mit Schlager, Rock, Pop, Soul, Country und irischer Volksmusik. „Strange Brew“ servieren im „Waschhaus“, Katzengraben 19, rockige Klänge. Das Ticket für alle Lokale kostet an der Abendkasse 15 Euro, im Vorverkauf zwölf Euro in der Tourismusinformation, Alt-Köpenick 31/33, oder in den beteiligten Lokalen, www.tkt-berlin.de.