FIRIWIZI NASEWEIS – Gastspiel des Theater Couturier

Clowneskes Theater mit Figuren und Live-Musik für Kinder ab 2 Jahren



Ein Kontrabass, ein Ton, ein Lied. Ein Loch, ein Schlitz, eine Klappe, ein Geräusch. Da war doch was? Eine kleine Nase lugt hervor. Ist der Bass bewohnt?



Mäuse erscheinen und verschwinden, wie es ihnen gerade passt. Was soll man mit diesen vorwitzigen Überraschungsgästen machen? Musik! Zusammen!



Spiel: Martina Couturier Musik: Carsten Wegener Künstlerische Begleitung: I. Hegen, P. Albersmann, C. Ahlhelm Figuren: Petra Albersmann

Dauer: 30 Minuten plus Nachspiel

Ein Gastspiel des Theater Couturier



TERMINE

Samstag, 16.09.2017, 16 Uhr

Sonntag, 17.09.2017, 16 Uhr



ANSCHRIFT

Schlossplatztheater

Alt-Köpenick 31 (neben dem Rathaus Köpenick)

12555 Berlin-Köpenick



EINTRITTSPREISE

17,50 Euro, ermäßigt 13,10 Euro / 8,70 Euro inkl. VVG

Sonderpreis:

Zwei Erwachsene in Begleitung von Kindern oder Jugendlichen

bezahlen bei den 16-Uhr-Vorstellungen von "Firiwizi Naseweis"

den Familienpreis pro Erwachsener 13,10 Euro / pro Kind 6,50 Euro inkl. VVG



KARTEN

unter www.schlossplatztheater.de, an allen bekannten

Vorverkaufstellen oder im Büro des Theater:

Alte Möbelfabrik, Karlstr. 12, 12557 Berlin (2.OG links)

dienstags 10–14 Uhr, mittwochs 16–19 Uhr, donnerstags 14–16 Uhr



INFOS

unter 030-6516516 oder info@schlossplatztheater.de