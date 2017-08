Friedrichshagen.

Noch sucht die "Andere Bühne Cöpenick" eine feste Spielstätte. Für ihr neues Stück "Venedig im Schnee" konnte Asyl auf einem Friedrichshagener Künstlerhof, Scharnweberstraße 12, gefunden werden. Dort ist das Stück um einen alternden Macho, eine beziehungsfrustrierte Schönheit, eine frankophile Übermutter und einen am Rockzipfel hängenden Spätentwickler am 24., 25. und 26. um 19 Uhr und am 27. August um 17 Uhr zu sehen. Kartenreservierung unter

0157 36 52 54 68.