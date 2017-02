Köpenick.

Island, das sind Wasserfälle, reißende Flüsse und Vulkane mit kaum auszusprechenden Namen wie Eyjafjallajökull – zu erleben im Rahmen einer Foto- und Filmschau von Dirk Bleyer am 16. Februar um 20 Uhr in der Freiheit 15 im Veranstaltungssaal. Der Eintritt kostet zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Vorverkauf im Internet unter www.reservix.de