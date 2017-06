Jazzikonen aus Ost und West: Summer Jazz @ köpenick am 7. und 8. Juli 2017

Köpenick. Jazz, Swing und Blues haben im Südosten Tradition. Erinnert sei an den legendären Jazzkeller 69 Treptow, der nun als Verein das Festival „Jazz am Kaisersteg“ veranstaltet, und an das Köpenicker Blues- und Jazzfestivals, das als „Jazz in Town Inside“ im Ratskeller eine Fortsetzung findet. An die Tradition großer Konzerte mit großen Stars an besonderen Orten will Summer Jazz @ köpenick anknüpfen.

Populäre Jazzsongs

Zwei große deutsche Jazzer und erfolgreiche Filmkomponisten kommen am 7. und 8. Juli in der St. Laurentius Kirche, Kirchstraße 4. Beginn ist jeweils 20 Uhr. Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen und online über Reservix.de

Mit Günther Fischer gastiert am Freitag, 7. Juli, ein begnadeter Komponist und Musiker, der zum einen zahlreiche Erfolgstitel für Manfred Krug, Uschi Brüning und Veronika Fischer verantwortete und zum anderen Musiken zu über 200 Filmen komponierte – darunter die Soundtracks zu „Solo Sunny“, „Streets of Berlin“ und „Der letzte Zeuge“. Begleitet wird er von seiner Band, die zu den erfolgreichsten und beständigsten Jazzformationen Europas zählt.Ein Schwerpunkt des neuen Programms: populäre Jazzsongs, die Manfred Krug auf seinen ersten Schallplatten interpretierte.Am Sonnabend, 8. Juli, dürfen sich die Jazzfreunde auf Klaus Doldinger und Band freuen. Der Altmeister des populären deutschen Jazz und bekannte Filmmusikkomponist („Das Boot“, „Die unendliche Geschichte“, „Tatort“) hat mit Passport mittlerweile 35 Alben veröffentlicht. Doldinger kann auf mehr als 5000 Live-Auftritte, Tourneen durch 50 Länder und über 2000 veröffentlichte Kompositionen verweisen. Er wurde mit drei Echos und zahllosen Jazz-Auszeichnungen geehrt. Dabei ist der inzwischen 80-Jährige so agil wie eh und je, gibt weiter neue Impulse und freut sich, auf seiner Jubiläumstour wieder in Köpenick zu spielen.