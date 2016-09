Jetzt Karten für die Lichterfest-Tour gewinnen

Berlin. Vom 30. September bis 16. Oktober erstrahlen wieder unzählige Gebäude und Sehenswürdigkeiten in einem neuen Licht. Berlin leuchtet in den schönsten und strahlendsten Farben.

85 77 70 65, Ausführliche Informationen zu den einzelnen Events, Terminen, Abfahrtsorten und Preisen erhalten Sie unter85 77 70 65, www.top-tour-sightseeing.de oder www.reederei-riedel.de

Möchten Sie Karten für den 12. Oktober gewinnen?

Das Lichterfest im Herbst ist in unserer Hauptstadt nicht mehr wegzudenken. Nicht nur Touristen nutzen die Angebote, auch viele Berliner sehen ihre Stadt nun farbenfroh leuchten. Erleben Sie dieses einzigartige Event auf eine besondere Art: In einem Top-Tour-Sightseeing Lightbus erklärt Ihnen der Lightguide die beleuchteten Highlights der Stadt. Es gibt an mehreren Punkten Fotostopps, unter anderem am Brandenburger Tor. Stärken Sie sich unterwegs mit einem schmackhaften Snack und einem Softdrink (beides inklusive).Auf dem Light Boat der Reederei Riedel können Sie die illuminierten Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus bestaunen. Es gibt auch die Möglichkeit, Bus- und Schiffstour zu kombinieren.Unter allen Teilnehmern werden insgesamt dreimal zwei Karten verlost.