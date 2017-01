Köpenicker Volkstänzer zu Gast in China

Köpenick. Ende des Jahres besuchten 16 Mitglieder der Folkloretanzgruppe Köpenick die wunderschöne Insel Hainan im Südosten Chinas.

Sie folgten der Einladung des Vereins Fiake zum jährlichen Festival „Hainan International Tourism Island Carnival“. Für zwei Auftritte hatten sie in der Flämingtracht deutsche Volkstänze vorbereitet und tanzten außerdem in schottischen und mexikanischen Kostümen.Daneben gab es Zeit für Ausflüge auf der Insel und einen Workshop mit einer chinesischen Tänzerin. Sie gab einen kleinen Einblick in den traditionellen Fächertanz.