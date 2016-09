Kunst in Köpenick - Künstler versammelt euch!

Der Kunstfabrik e.V. lädt die KünstlerInnen Köpenicks zur Auftaktveranstaltung „Kunst in Köpenick“ ein. Am Freitag den 30.09.2016 um 11:00 Uhr treffen sich interessierte KünstlerInnen in den Räumen der Kunstfabrik, Friedrichshagener Str. 8r, 12555 Berlin, um gemeinsam Pläne für das geplante Kulturzentrum Köpenick zu schmieden. „Lasst uns gemeinsam einen Raum schaffen, der Köpenick wieder zu einem lebendigen Zentrum für Kunst und Kultur macht“, so der Initiator Michael Weitz.Jeder Interessierte ist herzlich eingeladen und kann sich auch gerne darüber hinaus im Verein melden.Fotografen, Maler, Bildhauer, Kreativschaffende, Kunstfreunde....jeder Interessierte ist herzlich eingeladen.Anmeldungen erbeten unter: 030/6501 6230