Mal wieder ins Zille-Theater

Berlin: Zilles Stubentheater |

Köpenick.

In Zilles Stubentheater, Jägerstraße 4, steht am 3. Juni „Ein alter Witz geht in Pension“, ein musikalisch-literarisches Programm mit Quetschen-Hannes, alias Hannes Ducke, auf dem Programm. Beginn ist um 19 Uhr. Am 7. Juni steht gleich zweimal Zille auf der Bühne. Um 15 Uhr mit „Zille allein zu Haus“ und um 19 Uhr mit „iss doch Wurscht“, ein Programm rund um die Berliner Erbswurstsuppe, bei der natürlich auch eine solche serviert wird, beide Male mit Albrecht Hoffmann als Pinselheinrich Zille. Der Eintritt kostet jeweils 17 Euro, Reservierungen unter

66 30 93 18.