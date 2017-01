Musik aus aller Welt im Schloss

Berlin: Schloss Köpenick |

Köpenick. Der Tourismusverein Treptow-Köpenick setzt auch in diesem Jahr seine Konzertreihe „Musik aus aller Welt“ fort. Am 5. Februar ab 17 Uhr erklingen im Aurorasaal von Schloss Köpenick russische Volkslieder. Das Duo „Berlinskije Samowary“ mit Swetlana Silina und Nikolai Fomin präsentiert bekannte Weisen wie „Kalinka“ und „Podmoskownije Wetschera“. Karten im Vorverkauf für 15, ermäßigt zwölf Euro gibt es in der Touristinformation, Alt-Köpenick 31/33 (Schlossplatz), Restkarten an der Abendkasse. Reservierung auch unter 655 75 50. RD