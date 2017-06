Musikschulfest in Haus und Garten

Berlin: Joseph-Schmidt-Musikschule |

Köpenick. Die Joseph-Schmidt-Musikschule lädt am 18. Juni ab 13 Uhr zu ihrem vorsommerlichen Fest am Standort Freiheit 15 in Haus und im Garten ein. Mit dem „Konzert im Blumenbeet“ von Manfred Schmitz wird das Fest in der Aula, die gleichwohl den Namen des Komponisten trägt, eröffnet. Das Programm bietet Gesang und Bandmusik, ergänzt durch Auftritte der Jüngsten, die ihre musikalischen Fortschritte präsentieren. Der gemeinsame Auftritt des Stadtorchesters Köpenick mit dem Streichhorchester und der Bigband der Musikschule macht eine ganz besondere Kooperation hörbar. Kinder können sich schminken lassen und Instrumente ausprobieren und die Mitarbeiter geben gern Auskunft über alle Angebote. Der Eintritt ist frei. Informationen unter 902 97 49 52. sim