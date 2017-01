Neue Ausstellung in der Altstadt

Berlin: Galerie Grünstraße |

Köpenick. Am 12. Januar um 19.30 Uhr eröffnet die Ausstellung „Landschaften“ von Wolf U. Friedrich in der Galerie Grünstraße. Zu sehen sind unter anderem Ölgemälde von den Wiesenlandschaften im Erpetal und von den Industrielandschaften am Spreeufer in Schöneweide. Ergänzt wird die Schau durch Bronzeplastiken. Geöffnet ist bis Ende Februar bei freiem Eintritt Dienstag und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 13 bis 16 Uhr und Sonnabend von 10 bis 14 Uhr. Die Galerie befindet sich in der Köpenicker Altstadt, Grünstraße 22, Zugang über den Hof von der Böttcherstraße aus. RD