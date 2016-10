Mit dabei - der Urenkel von Heinrich ZilleAm Sonntag, den 16. Oktober eröffnet Albrecht Hoffmann sein neues Stubentheater in der Jägerstraße 4 in Köpenick. Zusammen mit dem Köpenicker Bürgermeister, Oliver Igel, und dem Urenkel von Zille: Hein-Jörg Preetz-Zille.Jedermann mit Interesse an Altberliner Tradition und Zille ist eingeladen, von 11 bis 17 Uhr ein neues Kleinod der Berliner Theaterlandschaft zu besichtigen.www.heinrich-zille-darsteller.de www.heinrich-zille-darsteller.de