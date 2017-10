Berlin: St. Laurentius-Kirche |

Köpenick. Am 29. Oktober lädt die St. Laurentius-Stadtkirche in Alt-Köpenick zu einem Abend mit Chor- und Orgelmusik ein. Es erklingen Lieder von Martin Luther und Paul Gerhardt, musikalisch umgesetzt von Bach, Mendelssohn Bartholdy und anderen. Unter der Leitung von Christine Raudszus singt die Laurentius-Kantorei, an der Orgel begleitet von Martin Knizia. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind ausdrücklich erwünscht. RD