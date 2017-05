Plaudereien mit Schauspielern

Berlin: Hauptmanns-Klub |

Köpenick.

Im Stadttheater Cöpenick im Hauptmanns-Klub, Wendenschloßstraße 103, sind in dieser Woche zwei prominente Künstler zu Gast. Am 26. Mai 1930 Uhr begrüßt Lutz Hoff die Schauspielerin Franziska Troegner zur Talkshow. Für das Gespräch mit Erinnerungen, Episoden, Emotionen und Erkenntnissen werden 15 Euro Eintritt fällig. „57 Jahre Theater – Da kommt etwas zusammen“ ist das Motto einer Plauderei mit dem Schauspieler Peter Bause. Sie beginnt am 27. Mai um 18 Uhr, Eintritt 13 Euro. Tickets gibt es unter

65 01 62 30.