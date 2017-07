Rassekaninchen-Ausstellung in Köpenick

… für Besucher

Die Ausstellung öffnet:Samstag 9:30 bis 18:00 Uhr - Sonntag 9:00 bis 14:30 UhrDer Eintritt kostet 1,00 € und ist für Kinder freiBei dieser Schau rechnen wir mit 25 Ausstellern die uns Kaninchen in über 20 Rassen präsentieren werden. Auch ist für das leiblich Wohl gesorgt. Unsere Küchenfee Hermine wird uns mit Klassikern der deutschen Küche versorgen.Unter dem Motto „Freizeit lebendig gestallten – Große Freude an kleinen Tieren“ wird bei unserer Veranstaltung besonders an unsere kleinen Besucher gedacht. Wir bieten Büchsenwerfen, Kinderschminken, Zuckerwatte und wie immer unser beliebtes Streichelgehege.Allen mit einem Kaninchen als Haustier bietet unsere Rassekaninchenausstellung eine gute Möglichkeit mit erfahrenen Züchtern ins Gespräch zu kommen um mehr über interessante Themen wir Fütterung, Impfen und Hygiene erfahren zu können.Unter den Birken 17-19 in 12555 Berlin (sehr gute Parkmöglichkeiten)S3 bis Bahnhof Köpenick, dann mit der Tram 62 oder 63 Richtung Mahlsdorf, nur drei Stationen bis „Unter den Birken“. Eine Anfahrtsskizze findet Ihr unter: www.kaninchen-d123.de