Raus mit die Jefühle! DER sensationelle Berliner Liederabend mit Petra Pavel und Regina Haffner am Piano

Zeitlos – atemberaubend – bewegend und zutiefst menschlich

DER sensationelle Berliner Liederabend mit Petra Pavel und Regina Haffner

Ein Blitzlichtgewitter durch Kleinode der Berliner Kabarett- und Chansonkunst der 10er 20er und 30er Jahre, eine musikalische Zeitreise in das Berlin der Claire Waldoff, des Heinrich Zille, des Friedrich Holländer, der Äppelfrau aus dem Friedrichshainchen und vielen anderen Berliner Charakteren und Künstlern aus der Frühzeit des Chanson.Petra Pavel und Regina Haffner (Piano) präsentieren diesen Abend mit viel Charme, Witz und Professionalität in ihrem mitreißenden Programm "Raus mit die Jefühle!" - öffnen Ihre Herzen und entlassen Sie nach knapp 100 Minuten des Schmunzelns, Lachens und Staunens glücklich und erleichtert wieder in den Alltag.Komm se rein - woll´n se nich wieder raus jehn!!!Sa. 19. November 2016, 19 Uhr - Zilles Stubentheater, Jägerstr. 4,Reservierung: 66 30 93 18, Kartenpreis: 15 Euro