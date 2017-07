Berlin: Schlossinsel Köpenick |

Köpenick. Noch bis Mitte September gibt es jeweils mittwochs um 18 Uhr auf der Köpenicker Schlossinsel ein kostenloses Konzert. Veranstalter ist der Verein KuKuK. Am 12. Juli spielt „Sushi for Bob“ anders, als es der Name vermuten lässt, vor allem deutschsprachigen Rock und Pop. Das Konzert findet auf der großen Wiese der Schlossinsel statt. Decken und Picknickkörbe können mitgebracht werden. RD