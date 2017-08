SAFE – DENN SIE SIND HUNGRIG – Premiere des Jungen Schlossplatztheater

Acht Menschen zusammengepfercht auf ungeplanter Fahrt durchs Land. Sie starten mit Idealen im Kopf, Sehnsucht im Herzen und Wut im Bauch. Drinnen wie draußen Anspannung, Motzerei, Hetze. Konfrontiert mit der Frage, ob bald alles überkocht, muss jeder für sich entscheiden: Einfach ignorieren? Flüchten und verbarrikadieren? Oder selber auch mal so richtig Dampf ablassen?



Auf ihrem Weg ins Ungewisse entwickelt sich aus der Gruppe eine Schicksalsgemeinschaft, die am Ende einen Entschluss fassen muss: Weiter wie bisher oder Vollbremsung.



Mit: Katharina Alles, Lara Vagts, Ferdinand Vorbau, Helena Weinkauf, Katjana Wick, Justine Wiethan, Luise Winter, Josefin Zech Spielleitung: Eva-Maria Reimer Bühne und Kostüme: Ingolf Watzlaw



Gefördert durch das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Jugendamt.



PREMIERE

Mittwoch, 04. Oktober 2017, 19 Uhr



WEITERE TERMINE

Donnerstag, 05.10.2017, 19 Uhr

Freitag, 06.10.2017, 19 Uhr

Samstag, 07.10.2017, 19 Uhr



ANSCHRIFT

Schlossplatztheater

Alt-Köpenick 31 (neben dem Rathaus Köpenick)

12555 Berlin-Köpenick



KARTEN

12,00 Euro, ermäßigt 8,70 Euro (ALG II, Schüler) inkl. VVG

unter www.schlossplatztheater.de, an allen bekannten

Vorverkaufstellen oder im Büro des Theater:

Alte Möbelfabrik, Karlstr. 12, 12557 Berlin (2.OG links)

dienstags 10–14 Uhr, mittwochs 16–19 Uhr, donnerstags 14–16 Uhr



INFOS

unter 030-6516516 oder info@schlossplatztheater.de