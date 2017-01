TINO EISBRENNER – Eisbrenners Wahlverwandtschaften – Lesung & Musik

Berlin: Schlossplatztheater |

Ein lyrischer Aufstand gegen die Verdrängung der Poesie



Tino Eisbrenner dichtet Songs und hat bisher dreizehn Alben veröffentlicht. Aber es gibt auch den Mimen Eisbrenner, der sich in literarisch-musikalischen Abenden als „Botschafter der Weltliteratur“ engagiert und die großen Klassiker schauspielerisch und musikalisch zu seinem Publikum trägt.



Längst ist dem Poeten Eisbrenner klar, dass keiner der Wortgiganten für sich allein zu betrachten ist, sondern dass sie sich alle, wie durch ein unsichtbares Band verknüpft, in jahrhundertealter Tradition und Korrespondenz miteinander befinden.



Das interessiert den Songpoeten natürlich näher und so entstand die Idee zu seinem LiteraTour-Konzept „Eisbrenners Wahlverwandtschaften“. Wie Goethe und Neruda, Storm und Baudelaire, Tucholsky und Schiller, Puschkin und Brecht oder Eisbrenner und Villon zueinander finden, prägt die Spannung dieses Abends aus Wort und Musik.



Eine lyrische Reise durch die Zeit und Zeiten zwischen Aufbegehren und Poesie. Eisbrenners kongeniales Ein-Mann-Orchester heißt Heiner Frauendorf (Akkordeon/Klavier).



TERMIN

Sonntag, 12. Februar 2017, 18 Uhr



ANSCHRIFT

Schlossplatztheater

Alt-Köpenick 31/33 (neben dem Rathaus Köpenick)

12555 Berlin-Köpenick



EINTRITTSPREISE

17,50 Euro, ermäßigt 13,10 Euro / 8,70 Euro inkl. VVG



KARTEN

unter www.schlossplatztheater.de, an allen bekannten

Vorverkaufstellen oder im Büro des Theater:

Alte Möbelfabrik, Karlstr. 12, 12557 Berlin (2.OG links)

dienstags 10–14 Uhr, mittwochs 16–19 Uhr, donnerstags 14–16 Uhr



INFOS

unter 030-6516516 oder info@schlossplatztheater.de