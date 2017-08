VALENTIN BUTT & ANNE STEINKOGELER – Konzert

Konzert für Akkordeon und Harfe



Dunkel und kompakt klingt das Akkordeon – ein noch junges Instrument, das wehmütig klingt, erdig – und ja, laut! Filigran dagegen die Harfe, hell, flirrend, luftig. Ihr hohes Alter hört man ihr nicht an. Und doch ist das nur ein kleiner Teil der Wahrheit.



Wie zwei Chamäleons passen sich die beiden Instrumente aneinander an und vertauschen die Rollen. Herrlich ist es, in diesen Kontrasten aus hoch und tief, hell und dunkel, dünn und voll zu baden. Und plötzlich kommt man zu dem Schluss, dass Akkordeon und Harfe eigentlich mehr verbindet als trennt: eine bewegte Geschichte, ein äußerst vielfältiger und überraschender Einsatz, ein ungeahnter Farbenreichtum.

Es erklingen u.a. Werke von Debussy, Ravel, Piazzolla, Boccherini.



Akkordeon: Valentin Butt Harfe: Anne Steinkogeler



TERMIN

Sonntag, 08.10.2017, 18 Uhr



ANSCHRIFT

Schlossplatztheater

Alt-Köpenick 31 (neben dem Rathaus Köpenick)

12555 Berlin-Köpenick



EINTRITTSPREISE

17,50 Euro, ermäßigt 13,10 Euro / 8,70 Euro inkl. VVG



KARTEN

unter www.schlossplatztheater.de, an allen bekannten

Vorverkaufstellen oder im Büro des Theater:

Alte Möbelfabrik, Karlstr. 12, 12557 Berlin (2.OG links)

dienstags 10–14 Uhr, mittwochs 16–19 Uhr, donnerstags 14–16 Uhr



INFOS

unter 030-6516516 oder info@schlossplatztheater.de