Schreiben hält jung: Ehrentraut Grylla legt bereits ihr neuntes literarisches Werk vor

Köpenick. Seit über einem Vierteljahrhundert ist Ehrentraut Grylla (87) Rentnerin. Seit zehn Jahren frönt die Seniorin einem ganz besonderen Hobby: dem Schreiben.

Seit dem Studium

Nächstes Buch in Arbeit

Jetzt ist ein neues Buch erschienen. „Fragelisa und Wundermichemma“ heißt es und ist für Kinder von fünf bis zehn Jahren gedacht. „Da geht es um Zwillingsmädchen, die die Welt der Wunder für sich entdecken. Da müssen Mutter, Vater und die Großeltern viele Fragen beantworten. Unter anderem zu den Sternen am Himmel, aber auch zu alltäglichen Dingen wie Feuerwanzen und einem Hirschkäfer“, erzählt die Seniorin.Geschrieben hat sie bereits als junge Frau, zum Beispiel während ihres Erzieherstudiums in Leipzig. Allerdings kamen ihre Geschichten von Prinzessinnen und Elfen nicht gut bei ihren Lehrern an. „Die meinten, ich sollte lieber über Trümmerfrauen schreiben“, erinnert sich Ehrentraut Grylla.Vor rund zehn Jahren hat sie ihr erstes Buch verfasst und drucken lassen. Das war eigentlich nur für Familie und einige Freunde gedacht. Da das Interesse groß war, wurde später nachgedruckt.Vor Jahren hat sie eines ihrer Kinderbücher auch mal von Schülern der nahen Wendenschloß-Grundschule illustrieren lassen. Der aktuelle Band wurde aber wieder von professionellen Grafikern gestaltet. Bei Lesungen ihrer Bücher in Kindertagesstätten und Schulen werden der Autorin viele Fragen gestellt. Ein Teil der Antworten sind in den aktuellen Band eingeflossen.Mit dem Bücherschreiben ist bei Ehrentraut Grylla noch lange nicht Schluss, bis zum 90. Geburtstag will sie ihrem Hobby ganz sicher frönen. Das nächste Buch ist jedenfalls schon in Arbeit, darin wir es um Geschichten von Flucht und neuer Heimat gehen, dargestellt an einem kleinen Igel.

„Fragelisa und Wundermichemma“ (8,90 Euro) und auch die anderen Bücher von Ehrentraut Grylla können über Buchhandlungen oder im Internet bestellt werden. ISBN: 978-3960143055.