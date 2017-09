Trauer am Straßenrand

Am Köllnischen Platz starb eine 75 Jahre alte Seniorin

Köpenick. Es ist eine nüchterne Pressemeldung der Berliner Polizei mit der Nummer 2163. Da wird am 19. September mitgeteilt, dass gegen 11.15 Uhr eine 75-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Köllnischen Platz gestorben ist.

Die Seniorin war auf ihrem Rad in der Oberspreestraße in Richtung Lange Brücke unterwegs. Dabei wurde sie vom LKW eines Brandenburger Fuhrunternehmens – Sitz Borgsdorf – überrollt, der nach Rechts in die Grünauer Straße abbiegen wollte.Noch am gleichen Tag gab es vor Ort eine spontane Demonstration für mehr Sicherheit im Radverkehr. Noch Tage später ist die Unfallstelle nicht zu übersehen. Dort, wo eine radelnde und vermutlich noch rüstige Seniorin starb, brennen Kerzen. Mehrere Menschen, vermutlich Bekannte der Frau, haben Blumen gebracht. Neben den Blumen liegt noch das Streumittel auf der Straße, mit denen Feuerwehrleute die Spuren des Unfalls versucht haben zu tilgen. Und zwischen den Blumen und Kerzen liegt der zerbeulte Fahrradkorb der Rentnerin.Die 75-Jährige war der sechste getötete Radler in diesem Jahr. Mit ihr starben bereits 23 Menschen bei Verkehrsunfällen in unserer Stadt. Im Frühjahr 2018 wird am Köllnischen Platz dann eines der Geisterräder stehen, mit denen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club an die getöteten Radfahrer des Vorjahres erinnert.