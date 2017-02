Bezirkspolitiker im Gespräch

Treptow-Köpenick.

In den nächsten Tagen laden zwei Mitglieder des Bezirksamts zu Sprechstunden ein. Bürgermeister Oliver Igel (SPD) ist am 20. Februar von 11 bis 12 Uhr im Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21, Raum 173, zu sprechen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der stellvertretende Bürgermeister Gernot Klemm (Die Linke) – als Stadtrat zuständig für Soziales und Jugend – hat am 21. Februar von 16 bis 17.30 Uhr Sprechstunde. Sie findet in seinen Diensträumen, Zum großen Windkanal 4, Raum 122b, statt. Hier wird um Anmeldung unter

902 97 61 00 gebeten.