Sprechstunden der CDU

Treptow-Köpenick.

Die CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung bietet im Juni folgende Bürgersprechstunden an: Wolfgang Knack am 12. und 19. Juni von 16 bis 17 Uhr im CDU-Bürgerbüro, Dörpfeldstraße 51; Michael Vogel am 26. Juni von 16 bis 18 Uhr im Bürgerbüro Katrin Vogel, MdA, Grünauer Straße 9, 12524 Berlin und am 27. Juni von 17 bis 18 Uhr im Gartenlokal Blattlaus, Kleingartenanlage Am Adlergestell 181, oder nach Absprache unter

0172/300 18 42 und Ralph Korbus am 30. Juni von 18 bis 19:30 Uhr im Wirtshaus „Rolandseck“, Scharnweberstraße 80. Katrin Vogel bietet außerdem in ihrem Büro am 13. Juni von 16 bis 18 Uhr eine Sprechstunde an,

64 31 81 41.