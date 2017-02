Köpenick.

Die nächste Sprechstunde von Bürgermeister Oliver Igel (SPD) findet am 6. März im Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21, statt. Von 15.30 bis 17 Uhr ist er in Raum 173 ohne Anmeldung anzutreffen. Stadträtin Cornelia Flader (CDU), zuständig für Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport ist am 8. März von 14 bis 15 Uhr im Heimatmuseum Köpenick, Alter Markt 1, zu sprechen. Bitte anmelden unter

902 97 42 71.