Treptow-Köpenick.

Der langjährige Bezirksverordnete Wolfgang Knack ist neuer Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung. Er tritt die Nachfolge von Cornelia Flader an, die am 27. Oktober zur Stadträtin gewählt wurde und und daher den Fraktionsvorsitz abgeben musste. Zu stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurden Ralph Korbus und Sascha Lawrenz gewählt.