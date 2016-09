Zwei Politiker im Gespräch

Köpenick.

In den nächsten Tagen laden gleich zwei Bezirkspolitiker zu Bürgersprechstunden ein. Bürgermeister Oliver Igel (SPD) hat am 29. September für Bürgeranliegen ein offenes Ohr. Er steht von 10 bis 11.30 Uhr in seinem Büro im Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21, Raum 173, zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Stadtrat Michael Vogel (CDU), zuständig für Weiterbildung, Kultur und Sport, lädt am 6. Oktober von 15.30 bis 17.30 Uhr in die Kulturküche Bohnsdorf, Dahmestraße 33, zur Sprechstunde ein. Hier wird um Anmeldung unter

902 97 42 71 gebeten.