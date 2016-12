Baumspender gesucht

Berlin. Suchen Sie noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit einem gemeinsam gespendeten Straßenbaum vor der Haustür?

Im Rahmen der Stadtbaumkampagne konnten bisher etwa 6400 Straßenbäume gepflanzt werden. Sie kamen seit 2012 zusätzlich zu den üblichen Pflanzungen der Bezirke in die Erde.Im kommenden Jahr liegen die Schwerpunkte der Stadtbaumkampagne in den Bezirken Pankow, Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf.Wer mindestens 500 Euro spendet, kann sich entsprechend „seinen" Standort ab sofort im Internet aussuchen, www.berlin.de/stadtbaum Es kann aber auch für alle anderen Standorte in Berlin gespendet werden. Neben vielen Bürgern beteiligen sich Unternehmen, Verbände, Initiativen an der Kampagne. Die breite Unterstützung zeigt, dass der Berliner Straßenbaumbestand vielen Menschen am Herzen liegt.Kontakt auch unter

90 25 12 34, stadtbaum@senstadtum.berlin.de