Treptow-Köpenick.

Am 30. Juni lebten in Treptow-Köpenick genau 262 543 Einwohner, vermeldet das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Ende 2016 wurden noch 259 524 Einwohner gezählt. Innerhalb eines halben Jahres stieg die Einwohnerzahl im Bezirk um rund 3000 Menschen an, berlinweit um 18 400 Bewohner. Mit seiner aktuellen Einwohnerzahl entspricht Treptow-Köpenick einer Stadt wie Gelsenkirchen, der Bezirk hat mehr Einwohner als Chemnitz, Halle an der Saale oder Magdeburg.