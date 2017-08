Blutspender dringend gesucht

Müggelheim.

Jetzt kurz nach den Ferien werden dringend Blutspender gesucht. Spenden kann, wer gesund und mindestens 18 Jahre alt ist. Erstspender dürfen noch nicht ihren 65. Geburtstag begangen haben. Die nächste Möglichkeit beim DRK besteht am 8. September von 15 bis 19 Uhr im Dorfklub Müggelheim, Alt-Müggelheim 21. Außerdem wartet ein DRK-Team am 13. September von 14.30 bis 19 Uhr beim Malteser-Hilfsdienst am Stellingdamm 8 (Bahnhof Köpenick) auf Spender. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

0800/119 49 11.